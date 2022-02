Engagiert sich der Betreiber der Plattform für Online-Entertainment hinreichend, um "unsafe content" auszumerzen und das Hochladen unerwünschter Inhalte von vornherein auszuschließen? Gerade weil es sich um ein junges Zielpublikum handelt, eine zentrale Frage.



ROBLOX wurde von einem Shortseller ("Bear Cave") mit herben Vorwürfen konfrontiert, was die Aktie gestern weiter unter Druck brachte (- 8,3 %). In einer auf seeking alpha veröffentlichten Stellungnahme weist ROBLOX darauf hin, seit Gründung Sicherheitsaspekten höchste Priorität einzuräumen. "Wir prüfen jedes einzelne Bild, jede Audio- und Videodatei vor ihrer Veröffentlichung". Dabei komme in einer Kombination Mensch/Technologie modernstes Machine Learning zum Einsatz.



Unter anderem mit Möglichkeiten für 3D ist ROBLOX ein offensichtlicher Baustein für den Aufbau des Metaverse. Die entsprechende Spekulation führte die Aktie mit NYSE-Kürzel RBLX im November auf ein Allzeithoch bei 141,60 $.



Am 10. März 2021 kam RBLX als Direct Listing mit Referenzpreis 45 $ heraus, erster Kurs 64,50 $. In der aktuellen Tech-Korrektur sank der Wert auf 53,63 $ am 28 Januar.



Nach der Erklärung des Managements gilt zurzeit ein inoffizielles Kursplus von 3,4 % auf 62,76 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

ROBLOX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de