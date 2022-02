Für Chiphersteller herrscht schon seit geraumer Zeit Hochkonjunktur. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend verstärkt und die weltweiten Engpässe zeigen, dass der Bedarf noch immer hoch ist.Micron Technology hat sich auf die Herstellung von Speicherchips in Rechenzentren, Computern und Grafikkarten sowie in mobilen Anwendungsbereichen wie Smartphones und Autonomes Fahren spezialisiert. Größter Wachstumstreiber (+72% im Gj. 2020/21 ggü. Vj.) des Konzerns sind die DRAM-Speicher (75% Umsatzanteil). Der Markt für diese Arbeitsspeicher hat sich in den vergangenen Jahren stark konsolidiert. Laut Trendforce teilt sich Micron (23% Marktanteil) den Großteil der Marktanteile mit den koreanischen Wettbewerbern Samsung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...