Im Soge des FACEBOOK-Ausverkaufes ließen verschreckte Anleger auch die Aktie von SNAP fallen. Doch als die Firma nun eigene Zahlen vorlegte, drehte die Stimmung. SNAP überzeugte die skeptischen Investoren unter anderem mit dem allerersten Quartalsgewinn. Die Firma verbuchte im vergangenen Vierteljahr einen Überschuss von 22,5 Mio. $ nach roten Zahlen von 113 Mio. $ ein Jahr zuvor. Damit ist das Unternehmen zunehmend in der Lage, Investitionen in die Zukunft aus eigener Kraft zu stemmen.



Die Zahl der täglich aktiven Snapchat-Nutzer stieg zuletzt binnen drei Monaten von 306 auf 319 Mio.. Zudem erhöhte SNAP den Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 42 % auf 1,3 Mrd. $. Für das laufende Vierteljahr stellte SNAP gut 1 Mrd. $ Umsatz in Aussicht.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



