Die Probleme bei der Tochter Siemens Energy und das schwache Marktumfeld haben der Siemens-Aktie zuletzt zugesetzt. Für neue Impulse könnten die Hauptversammlung sowie die Quartalszahlen sorgen, die in der kommenden Woche am Donnerstag, 10. Februar, präsentiert werden. CEO Roland Busch will vor allem weiter kräftig investieren.Im vergangenen Jahr hatte Siemens 4,9 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung gesteckt - 7,8 Prozent des Umsatzes. Nun sollen laut dem Redtext von Busch, der dem AKTIONÄR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...