Amazon steigert Ergebnisse deutlich

Der Online-Riese stellt Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor



Am Donnerstagabend nach Börsenschluss in den USA legte Amazon die Ergebnisse zum abgelaufenen Schlussquartal des Jahres 2021 vor. Der Gesamtumsatz wuchs im Vorjahresvergleich um 9% von zuvor etwa 126 Milliarden US Dollar auf nun 137,4 Milliarden US Dollar und auch der Nettogewinn konnte dank der jüngsten Beteiligung an dem Elektroautohersteller Rivian auf etwa 14 Milliarden US Dollar verdoppeln. Der Betriebsgewinn halbierte sich hingegen auf 3,5 Milliarden US Dollar im Vorjahresvergleich, was laut dem Management vor allem an Personalengpässen und der Inflation lag. Besonders beim Cloud-Geschäft AWS konnte Amazon dank eines Wachstums von etwa 40% zulegen.



Außerdem verkündete das Unternehmen die Preise von seinem Prime-Dienst, der Leistungen wie Prime Video, Prime Music und eine schnellere Prime Lieferung umfasst, in seinem Heimatland, den USA zu erhöhen. Damit folgt Amazon der langjährigen Praxis einer stetigen Monetisierung der bestehenden Kunden. Für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres rechnet der Onlinehändler mit einem Umsatz von zwischen 112 Milliarden und 117 Milliarden US Dollar.





