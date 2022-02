Linz (www.anleihencheck.de) - Der EUR/CHF fiel in der letzten Januarwoche auf einen temporären Tiefstand von 1,0299, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Woher komme die CHF Stärke? Schweizer Franken seien in Krisenzeiten immer nachgefragt. Corona und der Ukraine Konflikt würden den CHF beflügeln. Ein Blick auf die Wirtschaftsdaten zeige, dass der Wind auch aus dieser Ecke wehe. Konkret gehe es um die negative Realverzinsung, die in den USA bei 7,0% und in der Euro-Zone bei 5,5% liege. Durch die geringe Inflation von nur 1,5% liege, trotz hohem Negativzinssatz von 0,75%, der Realzins in der Schweiz bei minus 2,25%. Dieser Vorteil und die stabile Wirtschaft würden Investoren anziehen. ...

