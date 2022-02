Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die EZB ist gezwungen, sich langsam aber sicher der Gruppe von Zentralbanken anzuschließen, die die Zügel wieder anziehen, so Paul Brain, Head of Fixed Income bei Newton Investment Management, einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management.Nachdem am 2. Februar 2022 ein Anstieg der Inflation in der Eurozone gemeldet worden sei, vertiefe EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Gespräche mit den Entscheidungsträgern über die Inflation. In der Folge antizipiere der Markt den Zeitpunkt der Zinserhöhung nun schon in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres. Lagarde habe keine klaren Details genannt, den Märkten aber empfohlen, auf die nächsten Sitzungen zu achten, um festzustellen, wann und in welchem Umfang die Zinsen steigen und die Bilanz schrumpfen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...