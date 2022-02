Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen - der Spruch ist wahrscheinlich so alt wie die Börse selbst. In Folge 18 des einfach börse-Podcasts beleuchten die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich, wie sich Verluste am effektivsten eindämmen lassen, welche Vor- und Nachteile die unterschiedlichen Möglichkeiten haben und worauf man bei deren Einsatz achten sollte.einfach börse, Ihren Podcast für den Börseneinstieg, hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...