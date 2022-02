Hohe Düngerpreise und gute Geschäfte mit Auftausalz haben K+S (K+S) im vergangenen Jahr noch stärker angetrieben als gedacht. Der operative Gewinn (Ebitda) vervielfachte sich 2021 im Jahresvergleich auf 960 Millionen Euro, wie der Düngerkonzern am Freitag überraschend auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Das ist mehr als vom Unternehmen in Aussicht gestellt und auch mehr als am Markt erwartet. Die Analysten hatten im Durchschnitt lediglich ...

