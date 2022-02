Was für eine gigantische Vernichtung von Marktkapitalisierung! Der Facebook-Konzern Meta veröffentlichte gestern Zahlen zum vierten Quartal und konnte dabei erstmals in seiner Firmenhistorie keine wachsende Nutzerzahl präsentieren, sondern rückläufige Zahlen. Die Meldung schickte die Aktie rund 25 Prozent in den Keller, womit das Unternehmen insgesamt rund 200 Milliarden US-Dollar an Börsenwert einbüßte!

Doch dieser Tiefschlag ist für zahlreiche Experten nur eine kurze Korrektur. Denn schon gestern nach der Meldung nahmen sich sofort zahlreiche Investmentbanken und Research-Häuser die Aktie vor. Dabei gab es insgesamt fünf Kaufempfehlungen und nur eine einzige Halte-Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel aus diesen Empfehlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...