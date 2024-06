Krypto News: Experte sieht für Bitcoin aktuell noch fast 400 % Rallyepotenzial bis zum Jahresende

Kryptowährungen sind bekannt für ihre Volatilität und ihre Fähigkeit, unerwartete Preisbewegungen zu vollziehen. Inmitten dieser Dynamik hat ein führender Venturekapitalist kürzlich eine beeindruckende Prognose abgegeben: Bitcoin könnte bis zum Jahresende ein Rallyepotenzial von fast 400 % auf 250.000 Dollar haben. Die mutige Vorhersage kommt zu einer Zeit, in der der Markt von Unsicherheiten und einer Korrektur geprägt ist. Ist sie also realistisch?

Milliardär Tim Draper hält Rallye auf 250.000 Dollar bis zum Jahresende für realistisch

Der prominente Risikokapitalgeber und Milliardär Tim Draper bleibt zuversichtlich, dass Bitcoin bis zum Jahresende 250.000 Dollar erreichen könnte. Die optimistische Haltung behält er bei, obwohl seine frühere Prognose, dass Bitcoin bis Juni 2023 diese Marke knacken würde, nicht eingetroffen ist. Draper, der als einer der frühesten Unterstützer von Kryptowährungen bekannt ist, sieht weiterhin großes Potenzial in Bitcoin und seiner zugrunde liegenden Technologie.

In einem Interview mit Bloomberg TV erklärte Draper, dass er nicht mit der aggressiven Haltung der US-Behörden gegenüber Kryptowährungen gerechnet hatte. Insbesondere die strengen Maßnahmen der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen große Krypto-Unternehmen wie Coinbase und Binance hätten seiner Meinung nach erheblich dazu beigetragen, dass Unternehmer das Land verlassen und der Bitcoin-Preis unter Druck geraten ist. Trotz dieser Hindernisse bleibt Draper überzeugt, dass Bitcoin langfristig an Wert gewinnen wird.

Draper ist fest davon überzeugt, dass Bitcoin nicht nur als Währung, sondern als umfassendes System für Transaktionen eine revolutionäre Rolle spielen wird. Er stellt sich eine Zukunft vor, in der Fonds in Bitcoin aufgelegt, Investitionen in Bitcoin getätigt und Zahlungen an Mitarbeiter und Lieferanten in Bitcoin geleistet werden. Auch Steuern könnten in Bitcoin gezahlt werden, wodurch Buchhaltung und Auditing überflüssig würden, da alle Transaktionen transparent und unveränderlich auf der Blockchain erfasst werden.

Seine Begeisterung für Bitcoin begann 2013, als er nach dem Zusammenbruch der Mt. Gox-Börse 30.000 Bitcoin kaufte. Seitdem hat er beträchtliche Summen in die Krypto-Branche investiert und zahlreiche Finanzierungsrunden für Krypto-Startups geleitet. Draper hat sich als einer der einflussreichsten Fürsprecher für Kryptowährungen etabliert und setzt sich unermüdlich für deren Akzeptanz und Wachstum ein.

Im Jahr 2018 machte Draper die kühne Vorhersage, dass Bitcoin bis Juni 2023 250.000 Dollar erreichen würde. Auch wenn diese Prognose nicht eingetroffen ist bleibt er optimistisch. Draper scherzte auf Twitter, dass seine Vorhersagefähigkeiten vielleicht noch ein wenig Feinschliff benötigen, aber er glaubt fest daran, dass Bitcoin in den nächsten zwei Jahren diese Marke erreichen könnte.

Er hebt weiterhin hervor, dass die aktuellen Herausforderungen lediglich vorübergehend sind. Er ist überzeugt, dass die technologische Entwicklung und die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin letztlich zu einem signifikanten Anstieg des Wertes führen werden. Die strikte Regulierung in den USA sieht er als Hemmnis, das überwunden werden muss, da die USA im globalen Wettbewerb bestehen müssen.

So steht es aktuell um den Kurs von Bitcoin

Im Angesicht solch bullischer Bitcoin-Prognosen ist es wichtig, den aktuellen Wert und die Wertentwicklung von Bitcoin zu betrachten. Seit über zwei Monaten befindet sich Bitcoin nach dem Erreichen seines neuen Allzeithochs bei fast 74.000 Dollar in einer Konsolidierungsphase. Der Preis pendelt in diesem Zeitraum zwischen 70.000 und 60.000 Dollar. Die Bullen haben bereits mehrere Versuche unternommen, die 70.000-Dollar-Marke nachhaltig zu durchbrechen, diese Versuche sind jedoch bisher gescheitert.

Aktuell befindet sich Bitcoin seit über einer Woche in einer korrektiven Abwärtsbewegung, die auf den letzten Rallye-Versuch folgte. Die Bewegung führte innerhalb der letzten Woche zu einem Wertverlust von circa 5 %. Über die letzten Monate hinweg beträgt der Gesamtwertverlust sogar 10 %. Allein heute sank der Bitcoin-Preis um 3,7 % von über 66.000 Dollar auf ein neues Monatstief bei unter 64.000 Dollar. Damit beträgt die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin nur noch 1,26 Billionen Dollar. Das Handelsvolumen liegt jedoch mit über 27 Milliarden Dollar weiterhin auf einem hohen Niveau.

Quelle: CoinMarketCap.com

In den kommenden Tagen ist es durchaus denkbar, dass Bitcoin noch einmal auf die Konsolidierungszone bei 60.000, 61.000 oder 62.000 Dollar zurückfällt, bevor eine erneute Aufwärtsbewegung in Richtung 70.000 Dollar eingeleitet werden kann. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass Bitcoin in den kommenden Wochen und Monaten endlich die 70.000-Dollar-Marke durchbrechen könnte.

Ein wesentlicher Verkaufstreiber am Markt ist derzeit die sogenannte "Miner-Kapitulation". Nach dem letzten Bitcoin-Halving wurden die Mining-Rewards um die Hälfte reduziert, was viele Miner dazu zwingt, ihre Bitcoin-Bestände zu liquidieren. Der Verkaufstreiber dürfte jedoch in den kommenden Wochen abklingen, da die Bitcoin-Reserven der Miner irgendwann erschöpft sein werden. Gleichzeitig rechnen viele Analysten damit, dass die vom Markt antizipierte "Post-Halving Bitcoin Rallye" einsetzen wird. Die Rallye folgte bisher auf jedes Bitcoin-Halving und könnte den Bitcoin-Preis auf ein neues Allzeithoch von über 100.000 Dollar treiben. Unter Umständen könnte der Preis sogar die von Tim Draper prognostizierten 250.000 Dollar bis zum Jahresende erreichen.

Von Bitcoin-Rallye könnten auch Altcoins wie 99BTC massiv profitieren

Von einer starken Bitcoin-Rallye könnten natürlich auch kleinere Altcoin-Projekte wie 99BTC erheblich profitieren. 99BTC ist die native Kryptowährung der bereits etablierten Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins, die kürzlich zusammen mit dem neuen "Learn-to-Earn"-Mechanismus der Plattform eingeführt wurde. Der innovative Ansatz ermöglicht es Anlegern, für das Absolvieren von Bildungsmodulen auf 99Bitcoins in Form von echten 99BTC Coins belohnt zu werden. Die Einführung dieses Mechanismus schafft einen neuen Anreiz für Anleger, sich über Kryptowährungen zu informieren und weiterzubilden.

Die verdienten 99BTC Coins können anschließend entweder gegen Vorteile auf der Plattform eingetauscht oder an Krypto-Börsen gehandelt und verkauft werden. Das Modell könnte in den kommenden Wochen und Monaten zusammen mit dem Zustrom neuer Krypto-Anleger und dem steigenden Bedarf an Krypto-Bildung zu einem signifikanten Wachstum von 99Bitcoins und potenziell auch zu einer Wertsteigerung von 99BTC führen.

Quelle: 99Bitcoins.com

Derzeit befindet sich 99BTC noch in der sogenannten Pre-Sale-Phase, da die Kryptowährung noch nicht auf einer Börse gelistet ist. In dieser Phase kann 99BTC zu einem stark vergünstigten Kurs von lediglich 0,0011 Dollar erworben werden. Diese Frühphase des Verkaufs hat bereits Investitionen von über 2,2 Millionen Dollar eingebracht. Anleger haben zudem die Möglichkeit, ihre Coins nach dem Kauf für jährliche Staking Rewards von bis zu 750 % zu staken. Der Pre-Sale von 99BTC bietet Anlegern eine attraktive Gelegenheit, frühzeitig in ein vielversprechendes Projekt zu investieren. Die einzigartige Kombination aus Krypto-Bildung und der Möglichkeit, durch das Lernen zu verdienen, könnte 99BTC zu einem wichtigen Akteur im Krypto-Space machen. Die geplante Listung auf Krypto-Börsen wird voraussichtlich weitere Investitionen anziehen und die Liquidität erhöhen, was wiederum den Wert von 99BTC steigern könnte.

