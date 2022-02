Der Chipkonzern steigerte seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal dank einer starken Smartphone-Nachfrage um 30 % auf 10,7 Mrd. $. Der Nettogewinn legte um 38 % auf rund 3,4 Mrd. $ zu. Der Ausblick auf das laufende Quartal ist ebenfalls besser als erwartet. Man rechnet mit einem Umsatz zwischen 10,2 und 11 Mrd. $ und einem Gewinn zwischen 2,80 und 3 $ pro Aktie.



In der Nachbörse gab die Aktie leicht nach, was vor allem an Details lag: An die Entwicklung etwa bei Chips für den Automotive-Sektor waren höhere Erwartungen geknüpft. Dennoch: KGV 16 für 2023 lässt sich rechnen.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 05.



Weitere Themen dieser Ausgabe:



++ Bayer - Billigste DAX-Aktie?++ Bertrandt - Comeback mit KGV 11++ Siltronic: Übernahme geplatzt - was nun?++ AMD - Neue Perspektiven++ GM - Ausblick lässt hoffen++ Hexcel - Profitabilitätssprung ++ Allegheny - Turnaround-Chance



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

QUALCOMM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de