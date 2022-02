DJ MARKT USA/Wall Street ohne klaren Trend gesehen - Amazon stützen Nasdaq

Nach dem Absturz des Vortages drohen an der Wall Street weitere Verluste am Freitag. Allerdings deutet der Aktienterminmarkt bei der technologielastigen Nasdaq, die am Vortag die Talfahrt angeführt hatte, leichte Aufschläge an, die aber im Handel nur als mögliche Stabilisierung charakterisiert werden. Gestützt wird der Technologiesektor von Amazon, Snap und Pinterest. Alle drei Unternehmen haben überzeugende Geschäftsausweise vorgelegt - die Titel steigen vorbörslich um 11,9 bzw. 46,3 und 15,6 Prozent. Am Donnerstag hatten die Geschäftsausweise der Technologiegrößen Meta (Facebook) und Spotify noch verschreckt und die Talfahrt des Gesamtmarktes eingeläutet.

"In den USA nehmen die Technologietitel einen bedeutenden Platz in den Indizes ein", erläutert Marktstratege Mike Bell von JP Morgan Asset Management. "Bei den großen Wachstumswerten gab es eine große Differenzierung. Die Unternehmen, die weiterhin gute Ergebnisse erzielt haben, haben sich relativ gut gehalten. Diejenigen Unternehmen, die als hoch bewertete Wachstumswerte gehandelt wurden, dann aber zu wenig lieferten, wurden außerordentlich hart getroffen", ergänzt Bell.

Trotz der eigentlich gefallenen Würfel in der mittelfristigen US-Geldpolitik verlieren Wirtschaftsdaten nicht in Gänze an Bedeutung, wie der schwache ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch gezeigt hat. Doch seit die US-Notenbank die Inflation in den Mittelpunkt ihres Handels gerückt und den Weg zu höheren Zinsen praktisch vorgezeichnet hat, geraten Konjunkturdaten etwas in den Hintergrund. Noch vor Handelbeginn wird der offizielle Arbeitsmarktbericht für Januar veröffentlicht. Händler erwarten den schwächsten Stellenaufbau seit über einem Jahr. Das liege aber auch daran, dass sich die USA Richtung Vollbeschäftigung bewegten, heißt es im Handel. Dieser Umstand untermauere die Notwendigkeit höherer Leitzinsen.

February 04, 2022

