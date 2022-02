Die Noratis AG habe nach Einschätzung von SMC-Research mit dem jüngst gemeldeten Verkauf von 239 Wohnungen in Münster bereits einen Großteil des für 2022 angepeilten Verkaufsvolumen erreicht. Auch hinsichtlich der Portfolioausbaus sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski das Unternehmen auf Kurs und bestätigt deshalb sein Urteil "Buy".

Noratis habe laut SMC-Research das neue Geschäftsjahr mit einem großen Blockverkauf begonnen, mit dem bereits ein Großteil des für 2022 angepeilten Verkaufsvolumens erreicht worden sei. Nach der Vervielfachung der Verkaufserlöse im letzten Jahr dürften sie sich somit auch 2022 auf einem ähnlich hohen Niveau bewegen, so die Einschätzung des Researchhauses.

In Verbindung mit den intensiven Akquisitionsaktivitäten im vierten Quartal, mit denen die bisherige Schätzung der Analysten des letztjährigen Portfoliowachstums überschritten worden sein dürfte, habe Noratis schon früh im Jahr die Weichen für eine erfolgreiche Fortsetzung der bisherigen Entwicklung gestellt.

Die Analysten haben die Annahmen zum Portfoliowachstum in ihrem Modell aktualisiert und auch den im Jahresabschluss 2021 erstmals zu erwartenden Bewertungsgewinn in die Schätzungen integriert. Auch wenn der letztere für ihr Cash-basiertes Bewertungsmodell irrelevant sei, wirke sich dieser Schritt positiv auf die Gewinnschätzung, das KGV und die bilanzielle Eigenkapitalquote aus. So sehen die Analysten Noratis auf der Grundlage ihrer Schätzungen aktuell mit einem sehr niedrigen KGV21 von 12,0 bewertet. Auch der NAV je Aktie, der laut SMC-Research bereits zum Halbjahr bei 22,70 Euro gelegen hatte und sich seitdem durch die fortgesetzten Zukäufe sowie durch die aufwärtsgerichtete Entwicklung der Marktpreise auf über 25 Euro bewegt haben dürfte, signalisiere eine klare Unterbewertung. Das Kursziel der Analysten liege mit nun 30,40 Euro sogar noch deutlich höher und rechtfertige weiterhin das Urteil "Buy".

