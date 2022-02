SANTA MONICA/ LOS ANGELES (IT-Times) - Der Snapchat-Mutterkonzern Snap Inc. hat gestern Abend seine Zahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2021 veröffentlicht und für eine ordentliche Überraschung an der Wall Street gesorgt. Snapchat Aktie: QuartalszahlenDer Umsatz von Snap Inc. (NYSE: SNAP), der...

Den vollständigen Artikel lesen ...