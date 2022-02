München (ots) -Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Die Pandemie in uns - wann kommt die Zeit, von Corona loszulassen?Die Gäste:Markus Blume (CSU, Generalsekretär)Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags)Kristina Schröder (Kolumnistin bei der Tageszeitung "Die Welt", Bundesfamilienministerin für die CDU von 2009 bis 2013)Dr. Cihan Çelik (arbeitet als Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt)Christina Berndt (Wissenschaftsredakteurin bei der "Süddeutschen Zeitung")Marc-Christoph Wagner (Deutscher, mit einer Dänin verheiratet, lebt mit seiner Familie in Kopenhagen, Abteilungsleiter im dänischen Louisiana Museum of Modern Art)Viele Ansteckungen, wenig schwer Erkrankte - verliert das Corona-Virus gerade seinen Schrecken? Ist das ein Triumph der Impfung? Der richtige Zeitpunkt, um Lockerungen zu planen? Und wie machen wir uns selbst frei von Corona, beenden die Pandemie im eigenen Kopf?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail: hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/558944-898,E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5138783