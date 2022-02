DJ SÜSS MicroTec SE: Dr. Dietmar Meister wird aus dem Aufsichtsrat ausscheiden

DGAP-Media / 2022-02-04 / 13:28

Garching, Deutschland, 4. Februar, 2022 - Dr. Dietmar Meister hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats und als Vorsitzender des Prüfungsausschusses der SÜSS MicroTec SE unter Einhaltung der satzungsmäßig geregelten Frist zum 1. März 2022 niederlegt.

"SÜSS MicroTec konnte sich in den letzten drei Jahren wesentlich weiterentwickeln. Ich habe mich gefreut, dass ich aus der Aufsichtsfunktion heraus die Entwicklung der Steuerungs- und Überwachungssysteme des Unternehmens mit gestalterischen Ratschlägen begleiten durfte. Auch im abgelaufenen Jahr wurden weitere wesentliche Schritte - zuletzt die Auswahl und Empfehlung für den neuen Wirtschaftsprüfer - umgesetzt. Mit Erreichen dieses Meilensteins kann ich Anfang März aus dem Aufsichtsrat ausscheiden," erklärt Meister.

Dr. Meister wurde 2019 von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Mit seiner langjährigen Erfahrung als CFO verschiedener Industrieunternehmen konnte Meister insbesondere als Vorsitzender des Prüfungsausschusses wesentlich zur Weiterentwicklung der Finanz- und Controlling-Funktionen sowie der Transparenz im gesamten Unternehmen beitragen und damit den Erfolg des Unternehmens maßgeblich unterstützen. Während seiner Amtszeit konnte SÜSS MicroTec in jedem Jahr Wachstum bei Umsatz und Gewinn verzeichnen.

Dr. Götz M. Bendele, Vorstandsvorsitzender von SÜSS MicroTec, dankt Dr. Meister im Namen des gesamten Vorstands und der Belegschaft: "Herr Dr. Meister ist seit meinem Antritt im vergangenen Mai ein geschätzter Ratgeber des Vorstands, der insbesondere den Finanzbereich von SÜSS MicroTec intensiv begleitet. Ich danke Herrn Dr. Meister ausdrücklich für sein Engagement für die Gesellschaft sowie für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Im Namen des Aufsichtsrats bedankt sich der Vorsitzende Dr. David Dean bei Herrn Dr. Meister für seine Unterstützung des Unternehmens in den vergangen drei Jahren: "Herr Dr. Meister hat große Beiträge zur Weiterentwicklung von SÜSS MicroTec vor allem im Finanzbereich geleistet. Aber auch darüber hinaus hat er ein bemerkenswertes Engagement gezeigt, wie beispielsweise bei der Neubesetzung des Vorstands und der Gestaltung eines neuen Vergütungssystems. Dafür gebührt ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrats unser Dank."

Die Vakanz im Aufsichtsrat wird spätestens zur ordentlichen Hauptversammlung im Mai nachbesetzt werden.

Über SÜSS MicroTec

SÜSS MicroTec ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikro-strukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithografie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. Für weitere Informationen besuchen Sie www.suss.com. Kontakt: SÜSS MicroTec SE Franka Schielke Investor Relations Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching, Deutschland Tel.: +49 89 32007-161 Email: franka.schielke@suss.com Ende der Pressemitteilung

