Mitten im schwersten Konflikt mit Russland seit Jahren muss sich die Nato einen neuen Generalsekretär suchen. Amtsinhaber Jens Stoltenberg wird in diesem Jahr Notenbankchef in seinem Heimatland Norwegen, wie die Regierung in Oslo am Freitag mitteilte. Stoltenberg erklärte nach der Bekanntgabe, er werde seiner Position als Nato-Chef bis zum Ablauf seiner Amtszeit Ende September die volle Aufmerksamkeit widmen. Der Wirtschaftswissenschaftler und frühere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...