NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola von 63 auf 64 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkeriese dürfte mit einem starken Quartalsausweis aufwarten, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ihre Gewinnprognose für das vierte Quartal habe sie auf das Niveau der Konsensschätzung angehoben./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US1912161007

