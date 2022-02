Der Handels- und Internetriese hat mit 14,3 Mrd. $ Gewinn im vierten Quartal überzeugt. In der Verdopplung (gegenüber dem Vorjahresquartal) ist ein Kursgewinn mit der Beteiligung am Elektrofahrzeughersteller RIVIAN enthalten. Das operative Ergebnis mit eigenen Aktivitäten lag bei 3,5 Mrd. $.



Im Vorfeld des Zahlentermins war die AMAZON-Aktie gestern um 7,8 % eingebrochen; nun wird sie in den USA vorbörslich 12 % nach oben getrieben. Das bedeutet auch die deutliche Rückkehr in den Kursbereich oberhalb von 3.000 $.



Charttechnisch bildete "AMZN" (Nasdaq-Kürzel) im vorigen Jahr ein Doppeltop: Im Juli das Allzeithoch 3.773,08 $ und im November 3.762,15 $. Eine Rückkehr dorthin würde einer Erholung um 22 % entsprechen.



Bei aktuell 3.100 € je Aktie ist der Konzern mit ca. 1,7 Bio. $ bewertet. Mit ihren aktualisierten Kursziele sorgen JPMorgan (4.500 $), Barclays (4.400 $), UBS (4.625 $) und Credit Suisse (4.100 $) für weiteren Treibstoff.



Der 2-Billionen-Dollar-Club ist für AMAZON wieder erreichbar.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



