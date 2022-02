DJ WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. Februar (6. KW)

=== M O N T A G, 7. Februar 2022 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Januar *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 11:00 Presse-Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember *** 09:00 CH/Währungsreserven Januar 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:45 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Einleitende Bemerkungen zur Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 19:30 US/Bundeskanzler Scholz, Antrittsbesuch bei US-Präsident Biden; 21:15 gemeinsame PK, Washington *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q, Thousand Oaks *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q, Siena *** - RU/Frankreichs Präsident Macron, Treffen mit Russlands Präsident Putin zum Ukraine-Konflikt, Moskau D I E N S T A G, 8. Februar 2022 *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (10:30 digitale PK; 12:00 Online-HV), Hannover 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis, Duisburg *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q, Paris 07:10 AT/AMS Osram, Ergebnis 4Q, Schloss Premstätten *** 08:00 DE/Cancom SE, Jahresergebnis, München *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q, London 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach und RKI-Präsident Wieler, PK zur aktuellen Corona-Lage, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q, Wilmington *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht Januar zu APP-Kaufprogramm und Bericht für Dezember und Januar zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:00 DE/Deutsche Bank, Neujahrsempfang (digital) mit Bundesfinanzminister Lindner *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 4Q, Wien *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - UA/Frankreichs Präsident Macron, Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zum Ukraine-Konflikt, Kiew M I T T W O C H, 9. Februar 2022 *** 05:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q, Toyota City 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q, Stavanger *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Presse-Telefonkonferenz), München 07:00 DE/Dic Asset AG, Jahresergebnis, Frankfurt 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q, Linz *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 2H, Amsterdam 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 4Q, Den Haag *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis, Jena 07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 4Q, Kopenhagen *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2021 08:00 DE/DMG Mori AG, Jahresergebnis, Bielefeld 10:00 DE/Ceconomy AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) *** 12:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis, Gerlingen-Schillerhöhe 12:00 FR/OECD, Frühindikator Januar 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q, London 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, gemeinsame PK nach Gespräch mit Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme (virtuell) an der Veranstaltung Europe 2022 zum Thema "Bleibt der Standort Deutschland nachhaltig wettbewerbsfähig" *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis, Clichy *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 4Q, Frankfurt *** 22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank 22:05 US/Mattel Inc, Ergebnis 4Q, El Segundo - GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung, London D O N N E R S T A G, 10. Februar 2022 *** 06:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q, Luxemburg *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 06:45 CH/CS Group, Ergebnis 4Q, Zürich *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis, Zürich *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 Presse-Telefonkonferenz; 08:45 Analysten-Telefonkonferenz; 10:00 Online-HV), München *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz), Duisburg/Essen 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (10:00 virtuelle PK), Mannheim 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q (09:15 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Berlin *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H, Paris 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H, Zörbig *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q, London *** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis, London *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 4Q, Courbevoie 08:10 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 08:45 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, PK zur Vorstellung des Srep-Berichts 2021 *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, virtuelle BI-PK (14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren) *** 12:00 DE/Linde plc, Jahresergebnis (16:00 Telefonkonferenz), München *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q, Purchase *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 13:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Symposium der London School of Economics zu "Managing Europe's Economic Post Covid Recovery" *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Statements vor Gespräch mit Litauens Staatspräsident Nauseda, Estlands Ministerpräsidentin Kallas und Lettlands Ministerpräsident Karins, Berlin 18:05 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis, Paris 22:01 US/Expedia Inc, Ergebnis 4Q, Bellevue - DE/Hamburg Commercial Bank AG, Jahresergebnis, Hamburg - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht F R E I T A G, 11. Februar 2022 *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q, Jena *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 4Q, Göteborg *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Januar (endgültig) *** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar *** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember *** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember *** 08:00 GB/BIP Dezember *** 08:00 GB/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis, London *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Januar *** 09:05 EU/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel von Politico zu "Sustainable finance: Is Europe ambitious enough?" 09:30 DE/Bundesrat, Plenartagung mit Rede von Bundeskanzler Scholz, Berlin 10:00 DE/Metro AG, Online-HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Februar (1. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Moody's), Dänemark (Moody's), Ungarn (S&P), Lettland (Fitch), Luxemburg (Fitch), Schweiz (S&P), Türkei (Fitch) - Börsenfeiertag Japan S O N N T A G, 13. Februar 2022 12:00 DE/Bundesversammlung, Wahl des Bundespräsidenten, Berlin ===

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.