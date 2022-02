Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) für 2022 festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für den Commerzbank-Konzern (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) unverändert belassen, so die Commerzbank AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...