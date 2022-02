München (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet: Die EZB hat auf ihrer Sitzung am 3. Februar 2022 die Leitzinsen unverändert gelassen, so Dr. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt bei Degussa Goldhandel.Die Anleihekäufe des PEPP würden Ende März 2022 auslaufen. Die Anleihekäufe des APP würden zwar in den kommenden Monaten etwas reduziert, würden jedoch bis auf weiteres fortgeführt. Auch das seien keine Überraschungen. ...

