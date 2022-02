Stefan Bergold ist seit Jahresbeginn alleiniger Geschäftsführer von Farasis Energy Europe. Er berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Keith Kepler, CTO und Mitbegründer von Farasis Energy. Keinen neuen Stand gibt es hingegen zu dem geplanten deutschen Batterie-Werk in Bitterfeld-Wolfen. Bergold gehörte bereits schon zuvor zum Führungsteam von Farasis, er war unter anderem Head of Business Development ...

Den vollständigen Artikel lesen ...