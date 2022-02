DJ WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. Februar (7. KW)

=== M O N T A G, 14. Februar 2022 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Einbeck 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q, Mannheim 15:00 US/3M Co, Strategie-Update und Ausblick (virtuell) 17:45 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis, Paris 17:45 FR/Michelin, Jahresergebnis, Clermont-Ferrand *** 22:30 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H, Melbourne *** - UA/Bundeskanzler Scholz reist nach Kiew *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Februar D I E N S T A G, 15. Februar 2022 *** 00:50 JP/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 07:05 NL/DSM NV, Ergebnis 4Q, Heerlen *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar 08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis, Baar *** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, Online-HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar *** 11:00 EU/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd Euro *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 22:07 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - RU/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Russlands Präsident Putin zum Ukraine-Konflikt, Moskau - FR/Engie SA, Jahresergebnis, Paris M I T T W O C H, 16. Februar 2022 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar 07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis, Amsterdam 07:10 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis, Maintal *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis, Paris 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q, Zaandam *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (09:30 Presse-Telefonkonferenz), München *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 10:00 LU/Stabilus SA, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro 13:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q, Pittsburgh/Northfield *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar *** 16:00 US/Lagerbestände Dezember *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis, Paris *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara *** - DE/Bundeskanzler Scholz und Länder-Ministerpräsidenten, Beratungen zur Corona-Lage, Berlin D O N N E R S T A G, 17. Februar 2022 05:15 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis, London *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 Online-BI-PK), Frankfurt *** 07:00 DE/Sartorius AG, ausführliches Jahresergebnis, Göttingen *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis, Düsseldorf *** 07:10 FR/Kering SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis, Rueil-Malmaison 07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis, Paris 07:30 DE/Baader Bank AG, Jahresergebnis, Unterschleißheim 07:45 DE/Elmos Semiconductor SE, Jahresergebnis, Dortmund 07:55 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q, Madrid *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q 08:00 DE/Jost Werke AG, Jahresergebnis, Neu-Isenburg *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Januar *** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis, Windsor *** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, Online-HV 10:00 DE/Aurubis AG, Online-HV 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Online-HV 10:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), BI-PK (digital) *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q, Bentonville *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 22:04 US/Dropbox Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco *** - ID/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 18.2.) - EU/Gipfeltreffen der EU mit der Afrikanischen Union (bis 18.2.), Brüssel F R E I T A G, 18. Februar 2022 *** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis, München 07:15 FR/Renault SA, Jahresergebnis, Boulogne-Billancourt *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q 07:30 FR/EDF, Jahresergebnis, Paris *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 4Q, Rom *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis, Paris 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 4Q, Edinburgh *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Januar *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar - DE/Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) - bis 20.2. - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (Fitch und S&P), Island (Moody's), Zypern (Moody's), Dänemark (Fitch), Estland (S&P), Polen (Fitch) ===

