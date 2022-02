DJ PRESSEMITTEILUNG/Niederländischer Bausoftware-Anbieter 4PS expandiert nach Deutschland

(Dies ist eine Presseinformation der 4PS Bausoftware GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.)

Mit geballtem IT- und Prozess-Know-how von Anfang an dabei: Oliver Couvigny und Tobias Fenster

4PS, Anbieter von End-to-End-Softwarelösungen für die Baubranche, setzt sein internationales Wachstum fort und erweitert seine Geschäftstätigkeiten erstmals auf den deutschen Markt. Als geschäftsführende Gesellschafter der neuen 4PS Bausoftware GmbH mit Sitz in Ulm sind Oliver Couvigny und Tobias Fenster von Anfang an dabei. Sie bringen ihre langjährige und breite IT- und Prozessexpertise ein, um Führungskräfte aus dem Baugewerbe über Effizienzsteigerungen und Digitalisierung zu beraten sowie alle Anwender mit speziell für die Baubranche zugeschnittenen Anwendungen auszustatten. Von der neu gegründeten deutschen Gesellschaft aus steht der lokalen Bauindustrie dafür die integrierte Softwarelösung (ERP) 4PS Construct auf Basis von Microsoft Dynamics zur Verfügung, welche weltweit bereits bei mehr als 450 Kunden im Einsatz ist. Dazu gehören international agierende Unternehmen mit Aktivitäten im deutschen Markt, wie VolkerWessels oder Altrad. Wim Jansen, Vorstand der 4PS Group, dazu: "Wir freuen uns über die Expansion der 4PS Group nach Deutschland. Dies ist ein wichtiger nächster Schritt in unserer internationalen Wachstumsstrategie. Mit Oliver Couvigny und Tobias Fenster konnten wir dafür zwei ausgewiesene Experten gewinnen und wir sind sicher, damit den Grundstein für einen erfolgreichen Markteintritt gelegt zu haben."

Oliver Couvigny dazu: "Während meiner mittlerweile Jahrzehnte zurückreichenden Historie in IT-Unternehmen entwickelte sich eine freundschaftliche Verbundenheit mit den Gründern der 4PS. Unser gemeinsamer Ankerpunkt sind Branchenlösungen auf Basis von Microsoft Dynamics. Dabei entstand vor vielen Jahren die Idee, die wir nun umsetzen: 4PS nach Deutschland zu bringen und die internationale Erfolgsgeschichte des Unternehmens auch hier fortzuschreiben. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mit der Kombination aus einem hervorragenden Produkt und einem großartigen Team für mehr Effizienz und somit für zufriedene Kunden in der deutschen Bauwirtschaft zu sorgen."

Tobias Fenster fügt hinzu: "Der Fokus des IT-Markts verschob sich in den letzten Jahren auf cloudbasierte und insbesondere SaaS-ERP-Lösungen in verschiedenen vertikalen Märkten. Deswegen freue ich mich sehr, von nun an speziell Bauunternehmen, die an der durchgängigen Digitalisierung ihrer Prozesse und ihres Geschäfts interessiert sind, auf diesem Weg zu begleiten. Mit unseren zusätzlichen Angeboten - wie Portalen, Apps, Internet-of-Things (IoT)-Lösungen und mehr - sind wir auf der umfassenden Microsoft-Plattform Dynamics 365 Business Central heimisch. Damit lassen sich sowohl die Anforderungen des Markts wie auch unserer Kunden erfüllen, um digitale Marktführer in ihrem Segment zu werden. Aus Unternehmenssicht befinden wir uns mit der neugegründeten 4PS Bausoftware GmbH in der einzigartigen Situation, dass wir mit der Flexibilität eines agilen Start-ups agieren können, aber darüber hinaus auch die Stabilität der erfolgreichen 4PS Group im Rücken haben."

Über die geschäftsführenden Gesellschafter

Oliver Couvigny ist seit über 20 Jahren im Business Central Ökosystem tätig. Er begann seine Karriere zu Zeiten von NAVISION für DOS als Berater für INFOMA, dem deutschen Anbieter von End-to-End-Softwarelösungen für die Öffentliche Verwaltung, und wurde 2007 dessen Geschäftsführer. Mit INFOMA als Ausgangspunkt baute er ab 2014 als Managing Director den Geschäftsbereich Public Software bei Axians Deutschland durch organisches und externes Wachstum aus (Axians ist die Marke für ICT Lösungen bei VINCI Energies). Dieser entwickelte sich zu einer Unternehmensgruppe von mehr als zehn Gesellschaften in DACH mit Fokus auf verschiedene Kundengruppen der Öffentlichen Verwaltung. Im Jahr 2021 wurde er von der Wilken Software Gruppe als Geschäftsführer rekrutiert.

Nun entschied er sich, seinem Herzen zu folgen und Teil der 4PS Familie zu werden, um die seit langer Zeit bestehende Idee zu verwirklichen, auch der Bauwirtschaft im deutschsprachigen Raum mit 4PS-Lösungen in Sachen Effizienzsteigerungen und Digitalisierung zur Seite zu stehen und mit an der Zukunft der Bauwirtschaft zu arbeiten.

Tobias Fenster ist seit zehn Jahren in der Microsoft Dynamics 365 Business Central Welt tätig, nachdem er seine Karriere als Entwickler mit anderen Technologien begann. Er hatte verschiedene auf Business Central fokussierte Rollen inne, u.a. als technischer Berater und Entwicklungsleiter für Axians Infoma, den deutschen Anbieter von End-to-End-Softwarelösungen für die Öffentliche Verwaltung. 2019 wurde er dann CTO für den internationalen Microsoft-Partner COSMO CONSULT, bei dem er auch mit der Baubranche in Berührung kam. Er ist zweifacher Microsoft MVP für Business Central und Azure und außerdem Microsoft Regional Director.

Auf der Suche nach technologischer Innovation und Mehrwerten durch Digitalisierung, freut er sich nun, mit 4PS Construct in der Bauindustrie ein modernes und nachhaltiges ERP-System in den Markt zu bringen und damit eine attraktive Möglichkeit für innovative Bauunternehmen zu schaffen.

Bildmaterial

Das Bildmaterial finden Sie in unserem Medienportal press-n-relations.amid-pr.com unter dem Suchbegriff "4PS Markteintritt Deutschland"). Selbstverständlich schicken wir Ihnen die Dateien auch gerne per E-Mail zu.

Weitere Informationen:

4PS Bausoftware GmbH

Oliver Couvigny, Geschäftsführender Gesellschafter

Magirus-Deutz-Str. 12, 89079 Ulm

Mail: ocouvigny@4psbau.de

Internet: http://4psbau.de/

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH

Thomas Seibold

Magirusstr. 33, 89077 Ulm

Tel. +49 (0) 731 96287-19

Fax +49 (0) 731 96287-97

E-Mail: ts@press-n-relations.de

www.press-n-relations.de

Über die 4PS Bausoftware GmbH

Als Marktführer entwickelt, implementiert und pflegt 4PS seit über 20 Jahren Standardsoftwarelösungen für das Bauwesen, den Hoch- und Tiefbau, den Wohnungsbau, die Maschinen- und Elektroindustrie, den Service- und Wartungsbereich und die Anlagenindustrie. Mit mehr als 320 Fachleuten arbeiten wir täglich an Anwendungen, die die Effizienz von mehr als 450 Kunden auf der ganzen Welt verbessern. 4PS hat Büros in Birmingham (UK), Ede (NL), Gent und Hasselt (Belgien) und jetzt auch in Ulm (Deutschland).

Wir digitalisieren einfach

Die standardisierte End-to-End-Softwarelösung 4PS Construct läuft auf der benutzerfreundlichsten und modernsten Plattform der Gegenwart: Microsoft Dynamics 365 Business Central. Mit Portalen, Planungstools und Apps unterstützt die 4PS-Software alle primären Geschäftsprozesse der Baubranche, sowohl in Vorbereitung, Ausführung als auch Nachsorge von Projekten. Mehr Informationen über die ganzheitliche Softwarelösung von 4PS finden Sie hier.

