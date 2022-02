Leipzig (ots) -Das Deutsche Nationalkomitee des International Press Institute e.V. (IPI) verurteilt die Einschränkung der Medienfreiheit in Russland durch die Schließung der Büros der Deutschen Welle sowie den beabsichtigten Entzug der Sendelizenzen.Vorstandsvorsitzende des IPI und MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille: "Die Nachrichten aus Russland erfüllen mich mit großer Sorge. Informations- und Medienfreiheit sind hohe und schützenswerte Güter, weltweit. Nur allseits informierte Menschen können sich eine fundierte Meinung bilden. Mit dem Entzug der Lizenz der Deutschen Welle nimmt Russland seinen Bürgerinnen und Bürgern eine freie Informationsquelle. Damit wird das Menschenrecht der Informationsfreiheit in Russland beschnitten. Völlig inakzeptabel ist es, die freie unabhängige Berichterstattung zum Spielball politischer Interessen zu machen."Das International Press Institute ist ein globales Netzwerk von Redakteurinnen und Redakteuren, Medienmanagerinnen und Medienmanagern sowie führenden Journalistinnen und Journalisten mit Hauptsitz in Wien. Seine Mission besteht darin, die Medienfreiheit und den freien Nachrichtenfluss zu verteidigen, wo immer sie bedroht sind.Das Deutsche Nationalkomitee des IPI ist ein gemeinnütziger Verein. Es versammelt die Unterstützer des IPI in Deutschland und befördert die weltweiten Aktivitäten.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5138950