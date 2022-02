Oldenburg (www.anleihencheck.de) - Der Start in das neue Börsenjahr wurde im Januar deutlich verhagelt, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak von LOYS.Nach dem prachtvollen 21er Jahrgang seien die Aktienbörsen in einen Korrekturmodus übergegangen. Beunruhigt durch Zinssteigerungsängste und Kriegsvorbereitungen an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine sei es mitunter zu heftigen Abverkäufen an den Kapitalmärkten gekommen. Vormals hoch beliebte Aktien mit bisweilen astronomischen Bewertungen (Peloton Interactive, Zoom Communications, DocuSign, Moderna etc.) hätten den Reigen der Kursverlierer angeführt. Unterdessen sei das Niveau der Aktienindices durch die recht stabile Entwicklung einiger hoch gewichteter Aktien einigermaßen gehalten worden. ...

