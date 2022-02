Tesla hat in Karlsruhe einen Pop-up-Store eröffnet. Der Store ist aber nur ein Vorbote der Expansion in Süddeutschland: In den kommenden Monaten soll das offizielle Tesla Center Karlsruhe eröffnet werden. In dem Pop-up-Store können sich Kunden zu den Fahrzeugen informieren und auch Probefahrten machen. Derzeit ist das nur mit dem Model Y möglich, "zeitnah" sollen auch Probefahrten mit dem Model 3 ...

