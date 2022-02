DJ Die AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Porsche SE verkauft Mehrheit an PTV für 240 Millionen Euro

Die Porsche SE fließen aus dem Verkauf der Mehrheit an der PTV Planung Transport Verkehr rund 240 Millionen Euro zu. Die Mittel sollen in weitere Beteiligungen im Mobilitäts- und Industrietechnologiesektor reinvestiert werden.

Salzgitter beliefert BMW-Werke in Europa ab 2026 mit CO2-armem Stahl

Die europäischen BMW-Werke werden ab 2026 von der Salzgitter AG mit CO2-armem Stahl beliefert. Zum Einsatz soll dabei Stahl kommen, der mit Hilfe von grünem Strom und Wasserstoff erzeugt wird. Die Vereinbarung sieht auch vor, dass Stahlschrott, der bei der Karrosseriefertigung anfällt, künftig von Salzgitter wieder in den Rohstoffkreislauf eingebracht wird.

Traton gründet Finanzservice-Einheit

Der Nutzfahrzeughersteller Traton wird das Finanzierungsgeschäft in einer eigenen Einheit bündeln. Wie die Volkswagen-Tochter mitteilte, wird zum 1. April 2022 eine gruppenweite und integrierte Geschäftseinheit für Finanzdienstleistungen aufgebaut. Deren Leitung werde Scania-Finanzvorstand Johan Haeggman übernehmen.

Porsche AG verlängert Vertrag von Finanzvorstand Meschke bis 2027

Der Sportwagenhersteller Porsche hat den Vertrag von Finanzvorstand Lutz Meschke um weitere fünf Jahre verlängert. Der Vertrag hat nun eine Laufzeit bis 2027. Der Manager ist seit 2015 auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Porsche AG.

Hella-Chef Rolf Breidenbach hört Ende Juni auf

Der Gesellschafterausschuss der Hella GmbH & Co KGaA hat sich mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Rolf Breidenbach, darauf geeinigt, seinen Geschäftsführervertrag einvernehmlich zum 30. Juni 2022 zu beenden. Breidenbach soll aber den faktischen Konzern (Faurecia/Hella) im Rahmen eines noch zu verhandelnden Beratungsvertrages unterstützen.

EU-Gericht bestätigt Scania-Geldbuße von 880,5 Mio EUR

Scania muss einer EU-Gerichtsentscheidung zufolge nun doch eine Geldbuße in Höhe von gut 880 Millionen Euro im Zusammenhang mit Vorwürfen der Beteiligung an einem Kartell von Lkw-Herstellern zahlen. Das Gericht der Europäischen Union hat eine Klage des schwedischen Lkw-Herstellers Scania gegen die Geldbuße zurückgewiesen.

Neuzulassungen von E-Autos in Europa im 4. Quartal gestiegen

Batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge haben auch im vierten Quartal ein kräftiges Wachstum auf dem europäischen Automarkt verzeichnet. Während die Verkäufe von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einbrachen, legten die Neuzulassungen batterieelektrischer Autos in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien um 27,6 Prozent auf 417.347 Autos zu.

Volvo verkauft im Januar wegen Teilemangels 20 Prozent weniger Pkw

Wegen fehlender Komponenten hat der Pkw-Hersteller Volvo zum Jahresauftakt 20,2 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft als 2021. Der Absatz belief sich trotz starker Nachfrage auf 47.561 Autos im Januar gegenüber 59.588 Einheiten im gleichen Monat des Vorjahres.

Volvo Cars und Northvolt errichten Batteriewerk in Göteburg

Der Premiumautohersteller Volvo wird mit der Northvolt AB ein neues Werk zur Produktion von Batterien errichten. Das Werk soll in Göteburg gebaut werden und 2025 in Betrieb gehen. Bis zu 3.000 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Ferrari will auch 2022 weiter wachsen

Der Luxusautobauer Ferrari hat im vierten Quartal operativ mehr verdient und seinen Umsatz erhöht. Zudem lieferte Ferrari in dem Dreimonatszeitraum 10 Prozent mehr Sportwagen aus. Für das laufende Jahr erwartet Ferrari weiteres Wachstum.

Ford könnte bis zu 20 Mrd USD mehr für E-Auto-Umbau ausgeben - Agentur

Der Autokonzern Ford könnte laut einem Agenturbericht in den kommenden fünf bis zehn Jahren bis zu 20 Milliarden US-Dollar für die Umrüstung von Werken für die Produktion von Elektrofahrzeugen ausgeben. Der Plan der Ford Motor Co sieht auch eine Überarbeitung des Konzern-Organigramms vor, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

Ford enttäuscht wegen Problemen in der Lieferkette

Weitere Produktionsausfälle wegen Lieferengpässen bei Halbleitern und höhere Rohstoffkosten haben beim US-Autobauer Ford erneut für schwache Ergebnisse im vierten Quartal gesorgt. Der Gewinn stieg zwar auf 12,3 Milliarden US-Dollar von einem Verlust von 2,8 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Das war aber vor allem Sondereffekten von 11 Milliarden Dollar geschuldet, die zum größten Teil dem Börsengang von Rivian zu verdanken waren. Ford ist an dem E-Autobauer beteiligt.

Tesla ruft in den USA 817.143 Fahrzeuge wegen fehlerhaftem Signalton zurück

Tesla muss in den USA 817.143 Fahrzeuge zurückrufen. Die US-Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat mitgeteilt, dass der Autohersteller die Autos zurückbeordern muss, weil der akustische Signalton möglicherweise nicht aktiviert wird, wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers nicht angelegt ist.

GM will Elektrofahrzeuge schneller auf den Markt bringen

Der US-Autokonzern General Motors will die Markteinführung einiger Elektrofahrzeuge beschleunigen und ein drittes Werk für den Bau von Plug-in-Lkw errichten, um die erwartete rasant steigende Nachfrage bedienen zu können.

GM übertrifft trotz im Quartal Gewinnrückgang Erwartungen

Die General Motors Co (GM) hat im vierten Quartal zwar weniger verdient, dabei aber deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Der Autohersteller erzielte einen Nettogewinn von 1,7 Milliarden US-Dollar, signifikant weniger als die 2,846 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Je Aktie fiel der Gewinn auf 1,16 Dollar von 1,93 Dollar.

ANALYSE/GM deutet auf einen geringeren Automangel hin

In diesem Jahr dürfte der Kauf eines Neuwagens einfacher werden. Die große Frage sowohl für Verbraucher als auch für Investoren lautet nun, zu welchem Preis, es diese geben wird. Die überraschendste Prognose, die General Motors (GM) bei Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal nachbörslich abgab, war ein Wachstum von 25 bis 30 Prozent in diesem Jahr bei der Zahl der weltweit an Händler ausgelieferten Fahrzeuge.

ANALYSE/Ford und GM tauschen im Wettlauf mit Tesla die Plätze

Im Wettlauf um eine glaubwürdige Strategie für Elektrofahrzeuge hat Ford im vergangenen Jahr mit General Motors (GM) mindestens gleichgezogen und den Rivalen wohl sogar überholt. Aber das wird wahrscheinlich nicht die letzte Wendung in einem Wettbewerb sein, der ein Jahrzehnt oder länger dauern könnte, um klare Gewinner hervorzubringen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2022 10:00 ET (15:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.