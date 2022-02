Erste Februar-Woche 2022 am KMU-Anleihemarkt - trotz eines insgesamt schwierigen Marktumfelds entwickelt sich der Mittelstandsanleihen Index "GBC MAX" derzeit bei rd. 145 Punkten "solide". Der GBC MAX, der acht neue Anleihen im Index führt, liegt trotz einiger Unternehmensinsolvenzen und weiterer Pandemie-Auswirkungen nicht allzu weit vom Allzeithoch im Sommer 2021 mit 149,8 Punkten entfernt. Nur wenige Tage nach Börsenstart ist der neue Green Bond II der reconcept GmbH (WKN A3E5WT) im Volumen von 15 Mio. Euro vollständig platziert. Aufgrund des hohen Investoren-Interesses, plant die reconcept GmbH nun eine weitere Aufstockung der 6,25%-Anleihe auf ein Gesamtvolumen von bis zu 17,5 Mio. Euro.

Im Rahmen eines Forward-Deals hat die TERRAGON AG gemeinsam mit ihrem Joint Venture Partner Garbe Immobilien-Projekte die Projektentwicklung "VILVIF Hamburg" an die Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft verkauft. Laut TERRAGON sei es die bisher größte Einzeltransaktion für Service-Wohnen in Deutschland. Das Projekt an der Elbe umfasst ein ...

