Grund zum Feiern haben heute alle Standard Lithium-Aktionäre. Schließlich wird die Aktie rund dreizehn Prozent nach vorne katapultiert. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 5,99 USD. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Bisher lag dieses Tief bei 5,18 USD. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Denn diese Linie verläuft ...

