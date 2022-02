Snap Inc. vermeldet erstmals Quartalsgewinn

Werbung



Snap stellt Zahlen zum Schlussquartal des Jahres 2021 vor



Im Lichte einer turbulenten Börsenwoche hat das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien am Donnerstagabend nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2021 vorgestellt und mit diesen alle Erwartungen übertroffen. Der Quartalsumsatz konnte im Vorjahresvergleich um 42% und der Gesamtjahresumsatz um 64% erhöht werden. Weiterhin stieg sich das EBITDA im Quartal um 97% im Vorjahresvergleich und auch der Gewinn pro Aktie lag mit 0,22 US Dollar deutlich über den Markterwartungen von etwa 0,11 US Dollar.



Eine besonders wichtige Rolle spielte dieses Mal das Quartalsergebnis. Mit einem Überschuss von etwa 22,55 Millionen US Dollar ist es Snap Inc. das erste Mal gelungen schwarze Zahlen auf Quartalsebene zu schreiben. Damit überraschte das Unternehmen positiv, da mit dieser Entwicklung erst in den nächsten Jahren gerechnet wurde. Für das laufende Quartal 2022 erwartet das Management einen Umsatz zwischen 1,03 und 1,08 Milliarden US Dollar.





