Nestlé setzt seine strategische Neuausrichtung weiter fort und übernimmt die Mehrheit am US-Proteinspezialisten Orgain. Damit wird das bestehende Portfolio von Nestlé-Health-Science an Ernährungspräparaten, die ein gesünderes Leben unterstützen, weiter ergänzt. Bereits in den vergangenen Jahr hatte sich Nestle in diese Sparte durch Zukäufe verstärkt.Orgain wurde 2009 gegründet und vertreibt Produkte für Erwachsene und Kinder, darunter Pulver, Riegel, Shakes und Mandelmilch. Über den Verkaufspreis ...

