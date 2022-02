Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsdaten für Januar hatten es in sich: Sowohl für die Eurozone als auch für Deutschland lag der Wert in harmonisierter Berechnungsweise mit 5,1% deutlich über den Markt-, aber auch unseren Erwartungen, so die Analysten der Helaba.Der in Deutschland stärker beachtete nationale VPI sei nur um vier Zehntel auf 4,9% gesunken. Der Mehrwertsteuereffekt von rund 1,2 Prozentpunkten habe sich damit nur zu einem Drittel gezeigt. Preistreiber seien mal wieder Energie und Nahrungsmittel gewesen. Die bereits vorliegenden Detailzahlen für einzelne Bundesländer würden belegen, dass Strom und Gas einen außergewöhnlich starken Preisschub erfahren hätten. ...

