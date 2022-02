Wien (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Woche hatte es wirklich in sich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die anhaltend hohen Eurozone-Inflationsraten würden eine schnellere Zinswende der EZB wahrscheinlich machen und hätten für steigende Staatsanleiherenditen und einen festeren Euro gesorgt. An den Aktienmärkten habe die Zinsdiskussion auf die Stimmung gedrückt. Zudem hätten die ambivalenten Unternehmensergebnisse bei Tech- und Internettiteln für ein Wechselbad der Gefühle und den in der Börsengeschichte größten Tageswertverlust gesorgt. ...

