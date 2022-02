Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Premierminister Johnson taumelt in seinem Amt, so die Analysten der Helaba.Die Enthüllungen um die "Partygate"-Affäre hätten den konservativen Regierungschef zwar erschüttert, bislang habe er sich jedoch behaupten können. Noch seien der Öffentlichkeit nicht alle Details aus dem "Gray-Report" über die "Parties" in Johnsons Regierungssitz während des Lockdown bekannt. Der Aufschrei einzelner konservativer Abgeordneter werde aber wohl vorerst verhallen. Die Zahl der Kritiker reiche noch nicht für ein innerparteiliches Misstrauensvotum, auch weil sich - anders als beim Sturz von Theresa May - Johnsons Gegner nicht einig seien. ...

