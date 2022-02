EQS-Ad-hoc: CALIDA Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

CALIDA GROUP übernimmt nachhaltige Wäschemarke erlich textil



04.02.2022 / 18:05 CET/CEST

Medienmitteilung CALIDA GROUP

Sursee (Schweiz), 4. Februar 2022 CALIDA GROUP übernimmt nachhaltige Wäschemarke erlich textil -

Erste Schritte in der Strategieumsetzung von «Accelerate 2026» Die CALIDA GROUP übernimmt per 4. Februar 2022 die nachhaltige deutsche Wäschemarke erlich textil. Mit der Akquisition der jungen Marke baut die CALIDA GROUP ihre starke Marktposition im Bereich Unterwäsche wie geplant weiter aus. Gleichzeitig stärkt die Gruppe mit dem Zukauf des Online-Händlers ihre Vorreiterrolle in den Wachstumsfeldern Nachhaltigkeit und E-Commerce. Die CALIDA GROUP wird ihre anerkannte Markenexpertise einsetzen, um das Wachstum von erlich textil weiter zu beschleunigen. erlich textil mit Sitz in Köln steht seit seiner Gründung 2016 für Fairness, Nachhaltigkeit und ein positives Arbeitsumfeld. Das Start-up beschäftigt 21 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von EUR 7 Millionen. Der reine Online-Händler (D2C) zeichnete sich in den vergangenen Jahren durch ein kontinuierliches Wachstum und eine skalierbare digitale Infrastruktur aus. Mit seinen Wäscheprodukten, die in Europa mit hochqualitativen Stoffen aus biologischem Anbau und nachwachsenden Rohstoffen gefertigt werden, schafft erlich textil nachhaltige Alternativen auf dem Unterwäschemarkt. Die Kölner Firma gewann 2021 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design (DNP). erlich textil wird vom Gründerteam Sarah Grohé und Benjamin Sadler weitergeführt. erlich textil ist eine Marke der Vorfreude GmbH, an der die CALIDA GROUP eine 90-prozentige Beteiligung erwirbt. Hans-Kristian Hoejsgaard, Präsident des Verwaltungsrates der CALIDA GROUP, kommentiert: «Mit der Akquisition von erlich textil, einem digitalen pure-player mit Fokus auf eine junge Zielgruppe, setzen wir die am Kapitalmarkttag angekündigte Strategie ACCELERATE 2026 zielgerichtet um. Besonders freut uns, dass erlich textil und die CALIDA GROUP auch die gleichen Werte und Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit und Qualität teilen.» Sarah Grohé, Mitgründerin von erlich textil: «Wir freuen uns sehr, mit der CALIDA GROUP einen zuverlässigen Partner gefunden zu haben, mit dem wir in die nächste Wachstumsphase von erlich textil starten können. Die gemeinsamen Wertevorstellungen bezüglich Kundenerlebnis, Qualität und Nachhaltigkeit bilden ein starkes Fundament für eine erfolgreiche Zukunft.» Timo Schmidt-Eisenhart, CEO der CALIDA GROUP, kommentiert: «Es freut mich sehr, dass wir mit der Akquisition von erlich textil unseren Marktanteil im nachhaltigen Wäschemarkt weiter ausbauen können. Die junge Marke verfügt bereits über eine treue Kundschaft. Wir wollen das weitere Wachstum von erlich textil mit unserer Erfahrung im Markenaufbau und in internationalen Märkten unterstützen. Gleichzeitig wird die CALIDA GROUP von neuen Ideen und Impulsen in den Bereichen Nachhaltigkeit und digitales Geschäft profitieren können. Auf diese befruchtende Zusammenarbeit freuen wir uns.» Für weitere Informationen:

Die CALIDA GROUP ist eine global tätige Bekleidungsgruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA und AUBADE im Unterwäsche- und Lingeriesegment sowie der Outdoor-Möbelmarke LAFUMA MOBILIER. Die CALIDA GROUP steht für qualitativ hochwertige Produkte, welche die Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern. Die Namenaktien der Calida Holding AG (CALN) werden an der SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Über erlich textil

erlich textil steht seit 2016 für nachhaltig produzierte, zeitlose Basics im Unterwäsche- und Heimtextilienbereich. Als Direct to Consumer Marke setzt sich das Unternehmen für Diversität, Inklusivität und das Wohlfühlen im eigenen Körper ein.

Aktiv steht erlich textil für einen Wandel in der Textilbranche, der durch Produktion in Europa und weiterhin starkes Wachstum vorangetrieben werden soll.

