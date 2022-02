Evotec berichtet am Nachmittag, dass der Partner Bayer das Eliapixant-Projekt einstellen wird. Laut Bayer ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis für Eliapixant in den klinisch untersuchten Indikationen nicht mehr positiv. Die Rechte gehen an Evotec ...

