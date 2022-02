PayPal erlebt an der Börse gerade einen historischen Crash. Nachdem der Zahlungsdienstleister kürzlich ohnehin schon geringe Erwartungen bei seinen jüngsten Quartalszahlen nicht erfüllen konnte, kam es bei den Anlegern zum Massenexodus, entsprechend sackten die Kurse massiv in Richtung Kurskeller ab. Ein Ende dieser Entwicklung zeichnet sich bisher nicht ansatzweise ab.Im Gegenteil, nachdem PayPal (US70450Y1038) am Mittwoch bereits um rund ein Viertel an Wert verlor, ging es im gestrigen Handel um weitere fünf Prozent in die Tiefe. Zeitweise wurde mit 109,88 ...

