The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.02.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.02.2022



ISIN Name

AU000000AST5 AUSNET SERVICES SHS

CA30729F1036 FANTASY 360 TECH.INC.

SE0005034550 AMASTEN FASTIGHETS AB SK4

US05552Q1031 BIMI INTL MEDICAL DL-,001

