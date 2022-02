Die Aktie der Facebook-Muttergesellschaft Meta ist in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck gekommen. Soll man den Rücksetzer kaufen? Jim Cramer von CNBC bekräftigte am Donnerstag sein langfristiges Vertrauen in die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms, sagte aber, dass Investoren, die von dem Kurssturz der Aktie nach dem Gewinn profitieren wollen, Geduld haben sollten."Ich sage, dass Meta-Facebook ein Kauf sein wird, weil die Verkäufer irgendwann erschöpft sind... und das wird nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...