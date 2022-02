Peking (ots/PRNewswire) -China feiert das chinesische Neujahr und steht als Gastgeber der Olympischen Winterspiele im Blick der Öffentlichkeit. Die Beziehungen zwischen China und Russland stehen ebenfalls im Rampenlicht: der russische Präsident Wladimir Putin stattete Peking am Freitag einen Besuch ab.Knapp drei Jahre nach Putins letztem Besuch in China markierte diese Reise das 38. Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem russischen Präsidenten seit 2013.Im Rahmen des Treffens gelobten die beiden Staatsoberhäupter, das gegenseitige Vertrauen zwischen beiden Ländern in eine Zusammenarbeit auf allen Gebieten umzuwandeln.Die enge Kommunikation wird aufrechterhaltenIn Bezug auf seine Teilnahme an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi auf Einladung Putins erklärte Xi, sie hätten sich versprochen, sich acht Jahre später in Peking wieder zu treffen."Ihr diesjähriger Besuch erfüllt dieses Versprechen", sagte er und fügte hinzu, er hoffe, dass das Treffen zu Beginn des Frühlings mehr Vitalität in die Beziehungen zwischen China und Russland bringen werde."Lichun", der erste der 24 Sonnenbegriffe auf dem chinesischen Mondkalender, fällt auf den 4. Februar dieses Jahres und gilt als Frühlingsanfang.Putin betonte, der Austausch von Besuchen bei den Olympischen Spielen sei ein Symbol und eine gute Tradition enger Beziehungen zwischen den Staatschefs der beiden Länder."Die COVID-19-Pandemie hat mich nicht davon abgehalten, auf verschiedene Weise einen engen Austausch mit Präsident Xi zu pflegen", betonte er.Nach den Gesprächen veranstaltete Xi ein Bankett für Putin und die beiden Staatsoberhäupter nahmen an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Peking teil.Förderung einer umfassenden praktischen ZusammenarbeitChina und Russland werden ihre strategische Partnerschaft im Energiebereich stärken, wichtige Kooperationsprojekte in den Bereichen Öl und Gas kontinuierlich vorantreiben und die Zusammenarbeit von wissenschaftlichen und technologischen Innovationen in Grenzgebieten wie Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge und dem Projekt der Internationalen Mondforschungsstation vorantreiben, so Xi.Der chinesische Präsident hob außerdem die Förderung der bilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Waren und Dienstleistungen, Landwirtschaft, umweltschonender Handel, Medizin und Gesundheit sowie digitale Wirtschaft hervor.Russland sei bereit, die Zusammenarbeit mit China in den Bereichen Wirtschaft und Handel, Energie, Wissenschaft und Technologie, Finanzen und Transport zu vertiefen, erklärte Putin.Unterdessen einigten sich die beiden Staatsoberhäupter darauf, gemeinsam die Jahre des chinesisch-russischen Sportaustauschs bekannt zu geben.Außerdem unterzeichneten die beiden Länder eine Reihe von Kooperationsdokumenten in Schlüsselbereichen.Engere Zusammenarbeit in internationalen AngelegenheitenXi betonte das Engagement Chinas und Russlands, die strategische Koordinierung angesichts tiefgreifender und komplexer Veränderungen der internationalen Lage zu vertiefen, und unterstrich die Bedeutung einer verstärkten Koordinierung mit Russland im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der BRICS-Staaten.Mit Blick auf die gemeinsame Erklärung zu internationalen Beziehungen in der neuen Ära und globaler nachhaltiger Entwicklung, die auf dem Treffen abgegeben wurde, erklärte Putin, sie spiegele die sehr einheitliche Position Russlands und Chinas zu wichtigen internationalen Fragen wider.Russland sei bereit, die strategische Kommunikation und Koordinierung mit China weiter zu stärken, sich gegenseitig bei der Sicherung der Souveränität und der territorialen Integrität zu unterstützen und die zentrale Koordinierungsrolle der Vereinten Nationen nachdrücklich zu unterstützen.https://news.cgtn.com/news/2022-02-04/Chinese-Russian-presidents-meet-in-Beijing-17nr7lbqo0w/index.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=IvGCcFnunR4Pressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5139046