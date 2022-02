Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) -Green Hydrogen Company verlegt seinen Hauptsitz von Südkalifornien nach ColumbusHyperion Companies, Inc., ein Unternehmen für grüne Wasserstofftechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen Hauptsitz von Südkalifornien in eine 26 Hektar große Anlage im Westen von Columbus, Ohio, verlegt. Die Anlage wird neben der Produktion auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum beherbergen.Hyperion wird mehr als 297 Millionen Dollar in die neue Anlage investieren, um seine Wasserstoff-Brennstoffzelle der nächsten Generation herzustellen, die seine neue Produktlinie stationärer und mobiler Energiespeicher, einschließlich des XP-1 Hypercar. Durch die Investition werden in den nächsten sechs Jahren mehr als 680 neue, unbefristete Vollzeitstellen mit jährlichen Lohnkosten von bis zu 58 Millionen Dollar geschaffen. Hyperion wurde 2011 in Columbus gegründet und kehrt nun in die Stadt zurück, nachdem auch andere Start-ups und Hersteller von Wasserstofftechnologien sich in Columbus niedergelassen haben.Angelo Kafantaris, CEO von Hyperion und gebürtig aus Ohio, sagte: "Nach 10 Jahren Entwicklungszeit sind wir begeistert, unsere Wasserstofftechnologie zurück nach Columbus zu bringen, wo alles begann. Der Bau des XP-1 ermöglichte es uns, unsere Brennstoffzellentechnologie zu testen und zu verfeinern, so dass wir den fortschrittlichsten grünen Wasserstoff-Brennstoffzellenstapel für eine Reihe von verschiedenen Anwendungen entwickeln konnten. Mit seiner Fähigkeit, große Mengen elektrischer Energie zu speichern, verfügt Wasserstoff über ein enormes langfristiges, emissionsfreies Potenzial für den Energiesektor und wird eines der wirksamsten Instrumente zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen auf globaler Ebene seinBürgermeister Andrew J. Ginther sagte: "Die Westseite von Columbus war schon immer ein Zentrum für Produktion und Innovation, und Hyperion wird eine neue Welle von Investitionen und Aktivitäten auslösen, die den Bewohnern von Westland, Hilltop und darüber hinaus neue Möglichkeiten eröffnen werden. Der öffentliche und der private Sektor von Columbus haben sich verpflichtet, eine Führungsrolle in den Bereichen saubere Energie, Technologie, innovative Fertigung und die Zukunft der Mobilität zu übernehmen, und ich freue mich, dass Hyperion unser Wachstum mit vorantreiben wird."J.P. Nauseef, Präsident und CEO von JobsOhio, sagte: "Ohio ist bereit, bei der Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellen führend zu sein, und Hyperion Companies, Inc. hat erhebliche Ressourcen in die Entwicklung von Spitzenlösungen zur Förderung dieser Technologie investiert, um die Automobil-, Transport- und Energiespeicherindustrie zu unterstützen. JobsOhio plant, das Unternehmen nach Erreichen der operativen Meilensteine zu unterstützen, wenn Hyperion einen neuen Hauptsitz und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in der Region Columbus einrichtet."Hyperion entschied sich für die Wiederbelebung des geschichtsträchtigen Gebäudes, das einst die Druckerei des Columbus Dispatch beherbergte, weil das Layout und die Arbeitsabläufe des hochmodernen Rolle-zu-Rolle-Druckzentrums denen eines hochergiebigen Brennstoffzellen-Membranbeschichtungsprozesses entsprechen. Dank der idealen technischen Ausstattung des Gebäudes, des in Ohio bereits vorhandenen Netzes von Wasserstofflieferanten und des großen Talents im Bereich Forschung und Entwicklung wird Hyperion in der Lage sein, den Betrieb zu beschleunigen und im Jahr 2023 mit der Produktion zu beginnen.Für weitere Informationen über Hyperion besuchen Sie bitte www.hyperion.inc.Informationen zu HyperionHyperion Companies, Inc. wurde 2011 von einem Expertenteam aus promovierten Wissenschaftlern gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das sich auf grüne wasserstoffbasierte Energieversorgung konzentriert. Von der Energiespeicherung bis hin zum Transportwesen will Hyperion den Energiesektor revolutionieren, indem es hochwertige, kostengünstige Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen produziert. Weitere Informationen über Hyperion finden Sie unter www.hyperion.inc Folgen Sie Hyperion aufFacebook,Instagram,Twitter, undLinkedIn.Medienkontakt:Alex Adams, (202)-805-2764,press@hyperion.incFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1740004/Hyperion_Companies_Inc_Factory.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1738302/Hyperion_Logo.jpgOriginal-Content von: Hyperion Companies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161357/5139045