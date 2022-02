Vancouver, Kanada - 1. Februar 2022 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources-inc/) gibt bekannt, dass das Unternehmen bestimmte Hauptinvestoren für einen Teil einer geplanten nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von bis zu 5 Millionen CAD aus dem Verkauf von 6.666.667 Torq-Stammaktien (die "Aktien") zu einem Preis von 0,75 CAD pro Aktie (die "Platzierung") gewonnen hat.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zur Finanzierung der Exploration des Projektportfolios des Unternehmens in Chile, für laufende Projektkosten und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Die Platzierung kann in mehreren Tranchen abgeschlossen werden und unterliegt dem Erhalt von ausgeführten Zeichnungsabkommen und Finanzmitteln sowie den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Der Abschluss der Platzierung ist für Februar 2022 geplant.

In Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen werden die im Rahmen der Platzierung emittierten Aktien an zugelassene Investoren oder andere Investoren, die von der Prospektpflicht befreit sind, verkauft und unterliegen einer viermonatigen Haltefrist in Kanada. Obwohl die Platzierung nicht vermittelt wird, können Vermittlungsgebühren für einen Teil der Erlöse an berechtigte Personen gezahlt werden, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von Personen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Der Wiederverkauf von Aktien innerhalb der Vereinigten Staaten wird gemäß den geltenden Gesetzen beschränkt sein.

Im Namen des Board of Directors,

Shawn Wallace

Executive Chairman

Für weitere Informationen über Torq Resources wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, Vice President of Communications, unter (778) 729-0500 oder info@torqresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Über Torq Resources

Torq ist ein in Vancouver ansässiges Kupfer- und Goldexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von erstklassigen Beteiligungen in Chile. Das Unternehmen etabliert sich als führendes Unternehmen für neue Explorationen in herausragenden Bergbaugürteln und wird von verantwortungsvollen, respektvollen und nachhaltigen Praktiken geleitet. Das Unternehmen wurde von einem Managementteam aufgebaut, das bereits erfolgreich Explorations-Assets zu Geld gemacht hat, und sein spezialisiertes technisches Team ist für seine umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen Bergbauunternehmen bekannt, die durch robuste Sicherheitsstandards und technische Kompetenz unterstützt wird. Zum technischen Team gehören in Chile ansässige Geologen mit unschätzbarem Fachwissen vor Ort und einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz bei großen Entdeckungen in diesem Land. Torq hat sich verpflichtet, bei der Suche nach einer richtungsweisenden Entdeckung die höchsten Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.torqresources.com.

Zukunftsweisende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Leistungen und/oder Prognosen beinhalten, einschließlich Informationen, die sich auf die Exploration oder die Erschließung von Mineralliegenschaften beziehen oder damit in Zusammenhang stehen. Diese Aussagen oder grafischen Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich (positiv oder negativ) von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com, http://www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64036Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64036&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89131L1085Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA89131L1085