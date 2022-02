Wochenrückblick: Aktienkurse weiter unter Druck. Enttäuschende Quartalszahlen bei einigen US-Tech's, weiterhin Ukraine-Unsicherheit und dabei das alle Aktienmärkte beherrschende Inflations-/Zinsthema. EZB war diese Woche dran - den Kursen half es nicht. In dieser Woche wieder einiges an Einzelmeldungen, die Kurse nach unten rissen, wie bei Evotec, die durch das Scheitern Bayers bei einem gemeinsam entwickelten Wirkstoff, an die Risiken ihres Geschäfts erinnert wurden. Oder die eigentlich gut waren und "sell on good news" die K+S Aktie herunterrissen. Dazu Übernahmeankündigungen im Immobiliensektor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...