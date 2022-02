Nur ein Weg kommt für mich infrage, um als Millionär in den Ruhestand zu gehen: Aktien. Grundsätzlich mag es andere Formen geben, die eine Rendite versprechen. Immobilien, Kryptowährungen oder auch andere Assets. Allerdings habe ich mich darauf spezialisiert, mit Beteiligungen an Unternehmen dieses Ziel zu erreichen. Das Warum ist entscheidend. Gerade wer als Millionär in den Ruhestand gehen möchte, der sollte sich ein paar Dinge überlegen: Mit welcher Asset-Klasse kann ich dieses Ziel langfristig ...

