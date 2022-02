ETFs sind ein wunderbares Instrument für die langfristige Geldanlage. Mit ihnen kann man kostengünstig und verlässlich an der Wertentwicklung der Aktienmärkte teilnehmen. Ein Risiko wird dabei aber oft unterschätzt, und zwar dass ein ETF aufgelöst wird. Damit meine ich nicht einen Totalausfall, denn bei einer Schließung wird man als Anleger in aller Regel einfach sein Geld zum aktuellen Wert zurückbekommen. Das kann aber trotzdem verdammt viel Rendite kosten und ist gar kein so seltenes Phänomen. ...

