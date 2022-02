Von Sarah E. NeedlemanThe Wall Street JournalÜbersetzung: Laura MarkusGameStop will noch dieses Jahr einen Marktplatz für NFTs (Non-Fungible Token) aufbauen, und zwar zusammen mit einem australischen Blockchain-Startup. Der Videospielhändler versucht damit sein schwächelndes Geschäft wieder in Schwung zu bringen.Das in Sydney ansässige Unternehmen Immutable wird die Entwicklung des Marktplatzes unterstützen. Er soll auf der Plattform Immutable X aufgebaut werden, die auf der Ethereum-Blockchain ...

Den vollständigen Artikel lesen ...