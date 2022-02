Was für eine Quartalssaison! Die US-Tech-Aktien fahren Achterbahn. Facebook aka Meta stürzt um 25 Prozent in den Keller. Amazon wurde am Donnerstag in Geiselhaft genommen? Mit Grund? Eher nicht. Daher haben wir bei Feingold Research gegen 21 Uhr am Donnerstag einen Comeback-Trading-Idee vorgestellt. Amazon knallt über 20 Prozent nach oben. Mit Hebel 4 also 80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...